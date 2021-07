СМИ: лидер сборной США по гимнастике не совладала с нервами на Олимпиаде

Тема проигрыша сборной США в этом виде спорта на крупных соревнованиях впервые за 11 лет стала одной из центральных утром вторника в американских СМИ. В финальной части соревнований во вторник Байлз снялась с соревнований, как указала пресс-служба сборной, "из-за медицинской проблемы". "Когда ты попадаешь в невероятно стрессовую ситуацию, это выбивает тебя из колеи. Мне надо сосредоточиться на моем психологическом здоровье", - приводит телеканал CNN слова Байлз после завершения соревнования. Спортсменка добавила, что "отвратительно, когда тебе приходится бороться с собственной головой".

Серьезное давление американские спортсменки и их 24-летний лидер начали испытывать уже днем ранее, когда россиянки смогли занять первое место в квалификации, а гимнастки сборной США совершили несколько нетипичных для них ошибок. После этого Байлз написала в Instagram, что она "по-настоящему чувствует, что вес всего мира лежит на ее плечах".

"Команда США в Токио делала все, что могла, чтобы сохранить свое победное наследие, однако без Байлз, величайшей гимнастки в истории, американки просто не могли угнаться за россиянками", - написала во вторник газета The New York Times. В то же время газета The Wall Street Journal отметила, что "проблемы Байлз серьезно отбросили [сборную] США назад даже без учета ее невероятного потенциала".

В свою очередь, глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в беседе с ТАСС подчеркнул, что российские гимнастки смогли завоевать золотые медали благодаря выдержке и психологической устойчивости. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.