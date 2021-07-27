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Кубок мира по шахматам

Карякин вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер обыграл на тай-брейке француза Максима Вашье-Лаграва

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин обыграл француза Максима Вашье-Лаграва на тай-брейке и вышел в четвертьфинал Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить победителя. Две партии в рапид завершились ничейным исходом, в блице сильнее оказался Карякин.

В четвертьфинале россиянин сыграет с американцем Сэмюэлем Шенклендом. Ранее во вторник россиянин Владимир Федосеев на тай-брейке обыграл сербского шахматиста Велимира Ивича. В четвертьфинале он сыграет с иранцем Амином Табатабаи.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.

Теги
Карякин, Сергей АлександровичКубок мира по шахматам
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