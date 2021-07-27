Экс-посол США в РФ на русском языке поздравил российских гимнасток с победой на Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Бывший посол США в России Майкл Макфол на русском языке поздравил российских гимнасток с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Дипломат сделал ретвит сообщения ТАСС о победе россиянок, снабдив его комментарием "Поздравлю!"

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории победила в командном многоборье на Олимпийских играх. Второе место заняли спортсменки из США, третье - британки.

В медальном зачете Олимпийских игр российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими - китайцы (9-5-7).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.