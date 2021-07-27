{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Экс-посол США в РФ на русском языке поздравил российских гимнасток с победой на Олимпиаде

Майкл Макфол сделал ретвит сообщения ТАСС, снабдив его комментарием "Поздравлю!"

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Бывший посол США в России Майкл Макфол на русском языке поздравил российских гимнасток с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Дипломат сделал ретвит сообщения ТАСС о победе россиянок, снабдив его комментарием "Поздравлю!"

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории победила в командном многоборье на Олимпийских играх. Второе место заняли спортсменки из США, третье - британки.

В медальном зачете Олимпийских игр российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими - китайцы (9-5-7).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
И на спине, и на бревне. Россияне выиграли три золотые медали в четвертый день Олимпиады
Женская сборная по спортивной гимнастике победила в командном многоборье, Евгений Рылов быстрее всех проплыл стометровку на спине, а тхэквондист Владислав Ларин оказался сильнейшим в весе свыше 80 кг
И на спине, и на бревне.
Читать полностью