Есипенко проиграл Карлсену в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на тай-брейке в 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить победителя. Партии в рапид и блиц завершились вничью, в армагеддоне сильнее оказался Карлсен.

Ранее в четвертьфинал вышли россияне Владимир Федосеев и Сергей Карякин, обыгравшие на тай-брейке серба Велимира Ивича и француза Максима Вашье-Лаграва соответственно. В следующем раунде Федосеев сыграет с иранцем Амином Табатабаи, Карякин - с американцем Сэмюэлем Шенклендом.

Есипенко 19 лет, он занимает 27-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Российский гроссмейстер является выпускником образовательного центра "Сириус", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.