Кравчук считает, что Овечкин завершит карьеру в "Вашингтоне" после продления контракта

Во вторник Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет, нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год). Предыдущий контракт Овечкина с "Вашингтоном" был подписан в январе 2008 года. На тот момент это была рекордная сделка в НХЛ - $124 млн за 13 лет.

"Я рад за Сашу, думаю, что он завершит карьеру в "Вашингтоне", как и хотел, - сказал Кравчук. - Это условия клуба, он принял их. Не могу сказать, ожидаемо это или нет, ведь это бизнес, там много нюансов. Мы можем ожидать, а это может не произойти, с уверенностью было трудно сказать. Переговоры шли, безусловно, было время, чтобы принять решение".

"Связано ли это с рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб? Мне трудно проводить такую параллель. Клуб видит, что можно продлить на пять лет, как будет дальше, я не знаю. Я не думаю, что таким образом "Вашингтон" дал ему возможность побить рекорд Гретцки, клуб далек, наверное, от этой мысли, задача - максимально использовать игрока для того, чтобы он принес победу клубу, а не для личных рекордов. Безусловно, Саша понимает прекрасно, что он не молод, но его задачей, наверное, является выиграть как можно больше кубков", - добавил собеседник агентства.

Овечкин лидер "Вашингтона" по количеству сыгранных матчей (1197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1320). В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место. Наибольшее количество голов у канадца Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.