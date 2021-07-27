"Ференцварош" и "Мальмё" вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 27 июля. Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" на выезде обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 3:1 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча также завершилась победой венгерской команды (2:0).

В составе победителей голы забили Райан Ммаэ (44-я и 72-я минуты) и ранее выступавший за петербургский "Зенит" Роберт Мак (90+4). У проигравших отличился Эль-Хаджи Диау (90+3). В третьем квалификационном раунде "Ференцварош" сыграет с пражской "Славией". В двух предыдущих сезонах венгерский клуб доходил до группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам других матчей второго квалификационного раунда, прошедших во вторник, в следующую стадию вышли шведский "Мальмё", хорватское "Динамо" и польская "Легия". В третьем раунде "Мальмё" сыграет с шотландским "Рейнджерс", а "Динамо" и "Легия" встретятся друг с другом.

В Лиге чемпионов сезона-2021/22 Россию представят "Зенит" и "Спартак". Команда из Санкт-Петербурга выступит в групповом этапе. "Спартак" начнет свой путь в турнире с третьего квалификационного раунда и сыграет с португальской "Бенфикой" 4 августа в Москве и 10 августа в Лиссабоне.

Первые матчи раунда плей-офф квалификации, по итогам которого определятся все участники группового этапа, пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится в Санкт-Петербурге 28 мая.