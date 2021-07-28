Косецкая завершила выступление на олимпийском турнире по бадминтону

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Косецкая проиграла японке Нозоми Окухаре во втором матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону. Встреча завершилась со счетом 21:6, 21:16 в пользу 26-летней японки, посеянной на турнире под третьим номером.

Косецкая и Окухара выступали в группе E с немкой Ивонн Ли. В первом матче Косецкая одержала победу над представительницей Германии. Российская спортсменка заняла второе место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

Бадминтонистки разбиты на 14 групп от трех до четырех человек в каждой. Групповой этап проходит в формате кругового турнира, в плей-офф выходят победители групп.

Косецкой 26 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы (2018), а также серебряным (2015) и бронзовым призером (2019) чемпионатов Европы в парах.

Окухара находится на третьей строчке мирового рейтинга, в 2016 году она стала бронзовым призером Олимпийских игр. Кроме того, в ее активе одна золотая и одна серебряная медаль чемпионатов мира.

Финал одиночного турнира у женщин состоится 1 августа. Олимпийские игры завершатся 8 августа.