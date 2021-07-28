Чимрова вышла в финал Олимпиады в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Чимрова квалифицировалась в финальный заплыв Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров баттерфляем.

Чимрова заняла третье место в первом полуфинальном заплыве и вышла в финал с седьмым результатом. Финальный заплыв пройдет 29 июля.

Чимрова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в комбинированной эстафете 4х100 м. В ее активе одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.