В НХЛ назвали новый контракт Овечкина хорошей новостью для "Вашингтона" и лиги

Во вторник "Вашингтон" заключил новый контракт с 35-летним Овечкиным сроком на пять лет, нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год).

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Новый контракт российского нападающего Александра Овечкина с "Вашингтоном" является хорошей новостью как для клуба, так и для Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

"Это очень хорошая новость для "Вашингтона" и НХЛ, - сказал Дэйли. - Александр - один из величайших хоккеистов, которые когда-либо играли, у него есть крепкая связь с болельщиками "Вашингтона" и жителями города. Мы очень рады, что он продолжит карьеру в НХЛ".

Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Овечкин является лидером "Вашингтона" по количеству сыгранных матчей (1 197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1 320). В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место. Наибольшее количество голов у канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).