Итальянки установили мировой рекорд в академической гребле в легковесных парных двойках

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Итальянки Валентина Родини и Федерика Чезарини установили мировой рекорд в академической гребле в легковесных парных двойках в полуфинальном заплыве на Олимпиаде в Токио.

Итальянки показали результат 6 минут 41,36 секунды. В предыдущем полуфинальном заплыве с мировым рекордом финишировали британки Эмили Крэйг и Имоджен Грант, но Родини и Чезарини превзошли их результат на 0,63 секунды.

Россиянки Анастасия Лебедева и Мария Боталова, участвующие в заплыве с итальянками, финишировали четвертыми и не смогли отобраться в финал.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.