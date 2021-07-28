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XXXII летние Олимпийские игры

Итальянки установили мировой рекорд в академической гребле в легковесных парных двойках

В предыдущем заплыве с мировым рекордом финишировали британки

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Итальянки Валентина Родини и Федерика Чезарини установили мировой рекорд в академической гребле в легковесных парных двойках в полуфинальном заплыве на Олимпиаде в Токио.

Итальянки показали результат 6 минут 41,36 секунды. В предыдущем полуфинальном заплыве с мировым рекордом финишировали британки Эмили Крэйг и Имоджен Грант, но Родини и Чезарини превзошли их результат на 0,63 секунды.

Россиянки Анастасия Лебедева и Мария Боталова, участвующие в заплыве с итальянками, финишировали четвертыми и не смогли отобраться в финал.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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