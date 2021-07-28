Теннисистки Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили украинок Людмилу и Надежду Киченок в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянок. В полуфинале Веснина и Кудерметова сыграют с победительницами матча между представительницами Чехии Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой (первый номер посева) и австралийками Эшли Барти и Сторм Сандерс (6).

Веснина является действующей олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. В парном разряде на ее счету 18 титулов WTA.

Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном, она выиграла два турнира под эгидой WTA.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.