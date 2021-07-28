Российские саблисты уступили немцам в четвертьфинале командного турнира на Олимпиаде

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские саблисты Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко уступили команде Германии в четвертьфинале командного турнира на Олимпийских играх в Токио со счетом 28:45.

Команду Германии представляли Бенедикт Вагнер, Матьяш Сабо и Макс Хартунг. В полуфинале немцы встретятся с победителем поединка между командами Египта и Южной Кореи. Российские саблисты примут участие в поединках за 5-8-е места, которые пройдут позже в среду.

Последний раз российские саблисты завоевывали медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2004 году. Тогда Сергей Шариков, Станислав Поздняков, Алексей Якименко и Алексей Дьяченко стали бронзовыми призерами. Олимпийскими чемпионами последний раз российские саблисты становились в 2000 году, команду представляли Поздняков, Шариков и Алексей Фросин.

Олимпиада завершится 8 августа.