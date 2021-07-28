Новозеландки установили мировой рекорд по академической гребле в женских двойках

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Новозеландки Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер превзошли мировой рекорд по академической гребле в женских двойках.

Новозеландские спортсменки показали результат 6 минут 47,41 секунды. До олимпийских заплывов в среду Прендергаст и Гоулер удерживали мировой рекорд (6.49,08), который они установили 18 июня 2017 года в финале Кубка мира в Польше. Однако в первом полуфинальном заплыве греческая пара (Мария Кириду и Кристина Бурбу) улучшила результат новозеландок на 0,38 секунды (6.48,70).

Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская финишировали вторыми и отобрались в финал, отстав от новозеландок на 2,83 секунды.

Финальный заплыв в женских двойках пройдет 29 июля, начало - 03:30 мск. Олимпийские игры завершатся 8 августа.