{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

В МОК объяснили, почему Рылову запретили выйти на церемонию награждения в маске с кошкой

В организации заявили, что данный элемент экипировки не являлся часть официальной униформы ОКР
Евгений Рылов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Во вторник Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. На арену перед заплывами спортсмен выходил в маске с изображением кошки.

"Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР, - сказали в МОК. - Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений".

Рылов стал первым за 25 лет россиянином, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Глотов: российские саблисты в Токио проиграли в атаках, над которыми трудились целый год
Спортсмены не смогли завоевать медалей на Олимпиаде ни в личном, ни в командном турнире
Читать полностью