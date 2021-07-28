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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по теннису

Ранее в данную стадию прошел другой представитель России Даниил Медведев
Карен Хачанов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов выиграл у аргентинца Диего Шварцмана в матче третьего круга олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде.

Хачанов, посеянный на турнире под 12-м номером, победил со счетом 6:1, 2:6, 6:1. Шварцман был посеян под восьмым номером. В четвертьфинале 25-летний российский теннисист встретится с победителем матча между французом Уго Умбером (14-й номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (3). Ранее в четвертьфинал в мужском одиночном турнире пробился россиянин Даниил Медведев (2-й номер посева).

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Шварцману 28 лет, он занимает 13-е место в мировом рейтинге АТР. На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2020).

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