Россияне Кузнецов и Шлейхер получили 0 баллов за последний прыжок на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер получили 0 баллов за последнюю попытку в прыжках с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио.

При исполнении последнего прыжка россияне потеряли синхронность действий. Шлейхер допустил грубую ошибку в наскоке, не сумел завершить элемент и вошел в воду, не сгруппировавшись.

Кузнецову 31 год, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он в паре с Ильей Захаровым занял седьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, на Играх 2012 года спортсмены стали серебряными призерами. В активе Кузнецова одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Шлейхеру 23 года, на его счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.