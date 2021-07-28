Россиянка Миназова вышла в полуфинал Олимпиады в гребном слаломе на каноэ-одиночке

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Алсу Миназова вышла в полуфинал Олимпийских игр в соревнованиях по гребному слалому на каноэ-одиночке.

По итогам двух попыток Миназова заняла 14-е место в квалификации. Лучший результат россиянки - 1 минута 58,45 секунды.

Ранее Миназова стала 17-й в гребном слаломе на байдарке-одиночке в квалификации и не смогла пробиться в финал.

Миназовой 23 года, она является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в командном первенстве.

Полуфинал олимпийского турнира в гребном слаломе на каноэ-одиночке среди женщин пройдет 29 июля.