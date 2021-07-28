Словенский велогонщик Роглич стал олимпийским чемпионом в раздельной гонке

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Словенский велогонщик Примож Роглич стал победителем шоссейной гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх в Токио.
Он преодолел дистанцию 44,2 км за 55 минут 4,19 секунды. Вторым стал Том Дюмулен из Нидерландов (+1.01,39), третьим - австралиец Роан Деннис (+1.03,09).
Россиянин Александр Власов занял 20-е место (+3.51,21). На прошедшей в мае многодневке "Джиро д'Италия" Власов стал четвертым в генеральной классификации.
Рогличу 31 год. Он является чемпионом мира 2017 года в раздельной гонке и двукратным победителем испанской многодневки "Вуэльта".
Эта золотая медаль стала второй для сборной Словении на текущей Олимпиаде, также на их счету одна серебряная и одна бронзовая награды. Словенцы занимают 11-е место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая (11-5-8), вторыми идут японцы (11-4-5), третьими - американцы (10-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке (7-8-4).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|11
|5
|8
|24
|2
|Япония
|11
|4
|5
|20
|3
|США
|10
|11
|9
|30
|4
|Россия
|7
|8
|4
|19
|5
|Австралия
|6
|1
|9
|16
|6
|Великобритания
|5
|6
|4
|15
|7
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|8
|Франция
|3
|2
|3
|8
|9
|Нидерланды
|2
|6
|2
|10
|10
|Канада
|2
|3
|4
|9
|11
|Словения
|2
|1
|1
|4
|12
|Венгрия
|2
|1
|0
|3
|13
|Германия
|2
|0
|5
|7
|14
|Косово
|2
|0
|0
|2
|15
|Италия
|1
|5
|8
|14
|16
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|17
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|18
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|19
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|20
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|21
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|21
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|23
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|23
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|23
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|26
|Иран
|1
|0
|0
|1
|26
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|26
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|26
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|26
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|26
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|26
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|33
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|37
|Новая Зеландия
|0
|1
|1
|2
|41
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|41
|Индия
|0
|1
|0
|1
|41
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|41
|Дания
|0
|1
|0
|1
|41
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|41
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|41
|Польша
|0
|1
|0
|1
|49
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|49
|Украина
|0
|0
|3
|3
|51
|Турция
|0
|0
|2
|2
|51
|Египет
|0
|0
|2
|2
|51
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|54
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|54
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|54
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|54
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|54
|Куба
|0
|0
|1
|1