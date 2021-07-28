Словенский велогонщик Роглич стал олимпийским чемпионом в раздельной гонке

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Словенский велогонщик Примож Роглич стал победителем шоссейной гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх в Токио.

Он преодолел дистанцию 44,2 км за 55 минут 4,19 секунды. Вторым стал Том Дюмулен из Нидерландов (+1.01,39), третьим - австралиец Роан Деннис (+1.03,09).

Россиянин Александр Власов занял 20-е место (+3.51,21). На прошедшей в мае многодневке "Джиро д'Италия" Власов стал четвертым в генеральной классификации.

Рогличу 31 год. Он является чемпионом мира 2017 года в раздельной гонке и двукратным победителем испанской многодневки "Вуэльта".

Эта золотая медаль стала второй для сборной Словении на текущей Олимпиаде, также на их счету одна серебряная и одна бронзовая награды. Словенцы занимают 11-е место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая (11-5-8), вторыми идут японцы (11-4-5), третьими - американцы (10-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке (7-8-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.