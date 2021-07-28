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XXXII летние Олимпийские игры

Словенский велогонщик Роглич стал олимпийским чемпионом в раздельной гонке

Серебряную медаль выиграл спортсмен из Нидерландов Том Дюмулен, бронзовую - австралиец Роан Деннис

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Словенский велогонщик Примож Роглич стал победителем шоссейной гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх в Токио.

Он преодолел дистанцию 44,2 км за 55 минут 4,19 секунды. Вторым стал Том Дюмулен из Нидерландов (+1.01,39), третьим - австралиец Роан Деннис (+1.03,09).

Россиянин Александр Власов занял 20-е место (+3.51,21). На прошедшей в мае многодневке "Джиро д'Италия" Власов стал четвертым в генеральной классификации.

Рогличу 31 год. Он является чемпионом мира 2017 года в раздельной гонке и двукратным победителем испанской многодневки "Вуэльта".

Эта золотая медаль стала второй для сборной Словении на текущей Олимпиаде, также на их счету одна серебряная и одна бронзовая награды. Словенцы занимают 11-е место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая (11-5-8), вторыми идут японцы (11-4-5), третьими - американцы (10-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке (7-8-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай115824
2Япония114520
3США1011930
4Россия78419
5Австралия61916
6Великобритания56415
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Нидерланды26210
10Канада2349
11Словения2114
12Венгрия2103
13Германия2057
14Косово2002
15Италия15814
16Швейцария1225
17Тайвань1236
18Бразилия1225
19Румыния1203
20Сербия1113
21Тунис1102
21Гонконг1102
23Хорватия1012
23Австрия1012
23Эстония1012
26Иран1001
26Таиланд1001
26Эквадор1001
26Филиппины1001
26Узбекистан1001
26Норвегия1001
26Бермудские острова1001
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
37Новая Зеландия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
41Польша0101
49Казахстан0033
49Украина0033
51Турция0022
51Египет0022
51Мексика0022
54Израиль0011
54Ирландия0011
54Кувейт0011
54Кот-д'Ивуар0011
54Куба0011

 

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