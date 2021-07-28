Тренер: сборная России по баскетболу 3х3 не собирается довольствоваться на Играх серебром

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России на олимпийском турнире 3х3 не собираются довольствоваться серебром после выигрыша у сербов в полуфинале. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Владимир Агабабьян.

Россияне обыграли сербов, которые возглавляют мировой рейтинг, со счетом 21:10.

"Спасибо ребятам. Мы очень много работали, шли 3,5 года, умирали, не видели жен, детей. И теперь мы в финале и на серебре не остановимся", - сказал он.

В финале в среду россияне встретятся с победителем полуфинального матча между командами Бельгии и Латвии.