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XXXII летние Олимпийские игры

Мужская сборная Фиджи во второй раз выиграла олимпийский турнир по регби-7

Серебряные медали достались новозеландцам, бронза - команде Аргентины
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Фиджи победила команду Новой Зеландии со счетом 27:12 в финале турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.
В матче за бронзу сборная Аргентины обыграла команду Великобритании со счетом 17:12. Мужская сборная России не сумела отобраться на Олимпийские игры.
Регби-7 впервые был представлен в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро победу также одержала сборная Фиджи, серебро досталось британцам, бронзу завоевали южноафриканцы.
Сборная Фиджи завоевала первую медаль на Играх в Токио. Лидирует в медальном зачете команда Китая, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Второй идет сборная Японии (11-4-5), третьей - команда США (10-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке (7-8-4).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай115824
2Япония114520
3США1011930
4Россия78419
5Австралия61916
6Великобритания56415
7Южная Корея32510
8Франция3238
9Нидерланды26210
10Канада2349
11Словения2114
12Венгрия2103
13Германия2057
14Косово2002
15Италия15814
16Швейцария1225
17Тайвань1236
18Бразилия1225
19Румыния1203
20Сербия1113
21Тунис1102
21Гонконг1102
23Хорватия1012
23Австрия1012
23Эстония1012
26Иран1001
26Таиланд1001
26Эквадор1001
26Филиппины1001
26Узбекистан1001
26Норвегия1001
26Бермудские острова1001
26Фиджи1001
32Испания0213
32Новая Зеландия0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0123
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
41Болгария0101
41Индия0101
41Колумбия0101
41Дания0101
41Туркмения0101
41Иордания0101
41Северная Македония0101
41Польша0101
49Казахстан0033
49Украина0033
51Турция0022
51Египет0022
51Мексика0022
54Аргентина0011
54Израиль0011
54Ирландия0011
54Кувейт0011
54Кот-д'Ивуар0011
54Куба0011

 

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