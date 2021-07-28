Мужская сборная Фиджи во второй раз выиграла олимпийский турнир по регби-7

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Фиджи победила команду Новой Зеландии со счетом 27:12 в финале турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.

В матче за бронзу сборная Аргентины обыграла команду Великобритании со счетом 17:12. Мужская сборная России не сумела отобраться на Олимпийские игры.

Регби-7 впервые был представлен в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро победу также одержала сборная Фиджи, серебро досталось британцам, бронзу завоевали южноафриканцы.

Сборная Фиджи завоевала первую медаль на Играх в Токио. Лидирует в медальном зачете команда Китая, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Второй идет сборная Японии (11-4-5), третьей - команда США (10-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке (7-8-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.