Мужская сборная Фиджи во второй раз выиграла олимпийский турнир по регби-7

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Фиджи победила команду Новой Зеландии со счетом 27:12 в финале турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.
В матче за бронзу сборная Аргентины обыграла команду Великобритании со счетом 17:12. Мужская сборная России не сумела отобраться на Олимпийские игры.
Регби-7 впервые был представлен в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро победу также одержала сборная Фиджи, серебро досталось британцам, бронзу завоевали южноафриканцы.
Сборная Фиджи завоевала первую медаль на Играх в Токио. Лидирует в медальном зачете команда Китая, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Второй идет сборная Японии (11-4-5), третьей - команда США (10-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке (7-8-4).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|11
|5
|8
|24
|2
|Япония
|11
|4
|5
|20
|3
|США
|10
|11
|9
|30
|4
|Россия
|7
|8
|4
|19
|5
|Австралия
|6
|1
|9
|16
|6
|Великобритания
|5
|6
|4
|15
|7
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|8
|Франция
|3
|2
|3
|8
|9
|Нидерланды
|2
|6
|2
|10
|10
|Канада
|2
|3
|4
|9
|11
|Словения
|2
|1
|1
|4
|12
|Венгрия
|2
|1
|0
|3
|13
|Германия
|2
|0
|5
|7
|14
|Косово
|2
|0
|0
|2
|15
|Италия
|1
|5
|8
|14
|16
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|17
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|18
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|19
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|20
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|21
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|21
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|23
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|23
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|23
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|26
|Иран
|1
|0
|0
|1
|26
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|26
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|26
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|26
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|26
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|26
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|26
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|32
|Испания
|0
|2
|1
|3
|32
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|41
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|41
|Индия
|0
|1
|0
|1
|41
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|41
|Дания
|0
|1
|0
|1
|41
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|41
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|41
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|41
|Польша
|0
|1
|0
|1
|49
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|49
|Украина
|0
|0
|3
|3
|51
|Турция
|0
|0
|2
|2
|51
|Египет
|0
|0
|2
|2
|51
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|54
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|54
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|54
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|54
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|54
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|54
|Куба
|0
|0
|1
|1