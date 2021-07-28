Тренер российских дзюдоисток не сдержал слез после завоевания Таймазовой бронзы Олимпиады

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по дзюдо был уверен в том, что Мадина Таймазова будет бороться за медаль Олимпийских игр. Об этом журналистам рассказал главный тренер женской команды Дмитрий Морозов.

В среду Таймазова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях в весовой категории до 70 кг. В поединке за бронзу она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио.

"Мы были уверены, что она будет бороться за медаль, но в каком состоянии, никто предсказать не мог. Она была очень сильно расстроена в первую очередь, просто она чемпион, - сказал Морозов, который не смог сдержать слез во время общения с журналистами. - Чемпионов не надо мотивировать, их просто нужно чуть-чуть направить. Сначала она ее контратаковала, потом, когда ей делали болевой, она была зафиксирована, это должно быть наказание, это должна была быть победа, это был золотой результат".

Морозов был уверен, что Таймазова могла бы выиграть схватку в полуфинале против японки Тидзуру Араи, которая длилась около 17 минут. "После такой борьбы, думаю, будет много маленьких проблем (со здоровьем). Такое встречается, когда оба спортсмена с настоящим характером. Когда Мадина выходила из вариантов в партере, это было потрясающе", - добавил Морозов.