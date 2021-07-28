Московское "Динамо" обменяло рекордсмена клуба по голам в КХЛ Тарасова в "Ак Барс"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рекордсмен московского "Динамо" по голам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Даниил Тарасов в результате обмена стал игроком казанского "Ак Барса". Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Контракт 30-летнего нападающего с казанским клубом рассчитан на два сезона. "Динамо" взамен получило денежную компенсацию.

Тарасов является воспитанником "Динамо". С 2009 по 2015 год он играл в Северной Америке, в том числе за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе". С 2015 года выступал за "Динамо", в прошлом сезоне он сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 35 очков (19 шайб + 16 передач), в плей-офф он провел 9 матчей и набрал 3 (0+3) очка. Всего на счету Тарасова 77 шайб за бело-голубых, что является рекордом клуба в КХЛ.