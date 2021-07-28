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XXXII летние Олимпийские игры

Мужская сборная Южной Кореи по сабле стала победителем Олимпиады в командном турнире

Серебро досталось итальянцам, бронзу выиграла команда Венгрии

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Южной Кореи победила команду Италии со счетом 45:26 в финальном матче командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовыми призерами стали саблисты сборной Венгрии, которые в матче за третье место победили команду Германии (45:40).

Россияне проиграли в четвертьфинале немцам (28:45), после чего в утешительном матче уступили египтянам (41:45). В матче за седьмое место россияне должны были встретиться с командой США, но американцы снялись по медицинским показателям, что позволило россиянам стать седьмыми.

В медальном зачете сборная Южной Кореи занимает седьмое место, завоевав четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Лидируют японцы (12-4-5), второй идет сборная Китая (11-5-8), третьей - команда США (7-8-5). Сборная России располагается на четвертой строчке (7-8-5).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония124521
2Китай115824
3США1011930
4Россия78520
5Австралия61916
6Великобритания56415
7Южная Корея42511
8Франция3238
9Нидерланды26311
10Канада2349
11Венгрия2125
12Словения2114
13Германия2057
14Косово2002
15Италия16815
16Швейцария1225
17Тайвань1236
18Бразилия1225
19Румыния1203
20Сербия1113
20Австрия1113
22Тунис1102
22Гонконг1102
24Хорватия1012
24Эстония1012
24Узбекистан1012
27Иран1001
27Таиланд1001
27Эквадор1001
27Филиппины1001
27Норвегия1001
27Бермудские острова1001
27Фиджи1001
34Испания0213
34Новая Зеландия0213
36Грузия0202
36ЮАР0202
38Монголия0123
39Индонезия0112
39Бельгия0112
39Чехия0112
42Болгария0101
42Индия0101
42Колумбия0101
42Дания0101
42Туркмения0101
42Иордания0101
24Северная Македония0101
24Польша0101
50Казахстан0033
50Украина0033
52Турция0022
52Египет0022
52Мексика0022
55Аргентина0011
55Израиль0011
55Ирландия0011
55Кувейт0011
55Кот-д'Ивуар0011
55Куба0011

 

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