Мужская сборная Южной Кореи по сабле стала победителем Олимпиады в командном турнире

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Южной Кореи победила команду Италии со счетом 45:26 в финальном матче командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовыми призерами стали саблисты сборной Венгрии, которые в матче за третье место победили команду Германии (45:40).
Россияне проиграли в четвертьфинале немцам (28:45), после чего в утешительном матче уступили египтянам (41:45). В матче за седьмое место россияне должны были встретиться с командой США, но американцы снялись по медицинским показателям, что позволило россиянам стать седьмыми.
В медальном зачете сборная Южной Кореи занимает седьмое место, завоевав четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Лидируют японцы (12-4-5), второй идет сборная Китая (11-5-8), третьей - команда США (7-8-5). Сборная России располагается на четвертой строчке (7-8-5).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|12
|4
|5
|21
|2
|Китай
|11
|5
|8
|24
|3
|США
|10
|11
|9
|30
|4
|Россия
|7
|8
|5
|20
|5
|Австралия
|6
|1
|9
|16
|6
|Великобритания
|5
|6
|4
|15
|7
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Франция
|3
|2
|3
|8
|9
|Нидерланды
|2
|6
|3
|11
|10
|Канада
|2
|3
|4
|9
|11
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|12
|Словения
|2
|1
|1
|4
|13
|Германия
|2
|0
|5
|7
|14
|Косово
|2
|0
|0
|2
|15
|Италия
|1
|6
|8
|15
|16
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|17
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|18
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|19
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|20
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|20
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|22
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|22
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|24
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|24
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|24
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|27
|Иран
|1
|0
|0
|1
|27
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|27
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|27
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|27
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|27
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|27
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|34
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|36
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|36
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|38
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|39
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|39
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|39
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|42
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|42
|Индия
|0
|1
|0
|1
|42
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|42
|Дания
|0
|1
|0
|1
|42
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|42
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|24
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|1
|0
|1
|50
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|50
|Украина
|0
|0
|3
|3
|52
|Турция
|0
|0
|2
|2
|52
|Египет
|0
|0
|2
|2
|52
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|55
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|55
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|55
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|55
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|55
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|55
|Куба
|0
|0
|1
|1