Мужская сборная Южной Кореи по сабле стала победителем Олимпиады в командном турнире

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Южной Кореи победила команду Италии со счетом 45:26 в финальном матче командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовыми призерами стали саблисты сборной Венгрии, которые в матче за третье место победили команду Германии (45:40).

Россияне проиграли в четвертьфинале немцам (28:45), после чего в утешительном матче уступили египтянам (41:45). В матче за седьмое место россияне должны были встретиться с командой США, но американцы снялись по медицинским показателям, что позволило россиянам стать седьмыми.

В медальном зачете сборная Южной Кореи занимает седьмое место, завоевав четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Лидируют японцы (12-4-5), второй идет сборная Китая (11-5-8), третьей - команда США (7-8-5). Сборная России располагается на четвертой строчке (7-8-5).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.