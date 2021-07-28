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XXXII летние Олимпийские игры

Российский дзюдоист Игольников уступил в поединке за бронзовую медаль Олимпиады

Спортсмен проиграл венгру Кристиану Тоту

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Михаил Игольников уступил представителю Венгрии Кристиану Тоту в поединке за бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 90 кг.

Бронзовую медаль также завоевал представитель Узбекистана Давлат Бобонов, победивший в поединке за бронзу турка Михаэля Жганка. Золото выиграл представитель Грузии Лаша Бекаури, победивший в финале немца Эдуарда Триппеля.

Ранее бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг завоевала российская дзюдоистка Мадина Таймазова. В поединке за бронзу она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио.

Игольникову 24 года, он является бронзовым призером чемпионата мира в смешанных командах. Также в его активе две золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы.

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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