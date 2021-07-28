Женская сборная России по плаванию вышла в финал олимпийской эстафеты 4 по 200 м кролем

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по плаванию выступит в финале эстафеты 4 по 200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Сборную России представляли в полуфинале Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова. Время россиянок составило 7 минут 52,04 секунды.

В финале примут участие сборные России, Австралии, США, Китая, Канады, Германии, Франции и Венгрии. Решающий заплыв состоится в четверг, начало - 06:21 мск.

Россиянки ни разу не завоевывали медали в данной дисциплине.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.