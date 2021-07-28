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XXXII летние Олимпийские игры

Немецкая всадница фон Бредов-Верндль стала олимпийской чемпионкой в выездке

Серебряную медаль выиграла ее соотечественница Изабель Верт, бронза досталась британке Шарлотте Дюжарден

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Немецкая всадница Джессика фон Бредов-Верндль на лошади TSF Dalera (Ти-эс-эф Далера) стала победительницей Олимпийских игр в Токио в выездке.

Второй стала ее соотечественница Изабель Верт на лошади Bella Rose 2 (Белла Роуз 2), третьей - британка Шарлотт Дюжарден на коне Gio (Джио).

Ранее Джессика фон Бредов-Верндль одержала победу в составе сборной Германии в командной выездке.

Конный спорт впервые был представлен на Олимпийских играх в 1900 году и неизменно входит в программу Игр с 1912 года.

В общем медальном зачете сборная Германии поднялась на восьмое место. В активе команды теперь три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (12-4-5), вторыми идут китайцы (11-5-9), на третьей строчке располагаются американцы (10-11-9). Российские спортсмены занимают четвертое место (7-8-5).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония124521
2Китай115824
3США1011930
4Россия78520
5Австралия61916
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия32510
9Франция3238
10Нидерланды26311
11Канада2349
12Венгрия2125
13Словения2114
14Косово2002
15Италия16815
16Швейцария1225
17Тайвань1236
18Бразилия1225
19Грузия1203
19Румыния1203
21Сербия1113
21Австрия1113
23Тунис1102
23Гонконг1102
25Хорватия1012
25Эстония1012
25Узбекистан1012
28Иран1001
28Таиланд1001
28Эквадор1001
28Филиппины1001
28Норвегия1001
28Бермудские острова1001
28Фиджи1001
35Испания0213
35Новая Зеландия0213
37ЮАР0202
38Монголия0123
39Индонезия0112
39Бельгия0112
39Чехия0112
42Болгария0101
42Индия0101
42Колумбия0101
42Дания0101
42Туркмения0101
42Иордания0101
42Северная Македония0101
42Польша0101
50Казахстан0033
50Украина0033
52Турция0022
52Египет0022
52Мексика0022
55Аргентина0011
55Израиль0011
55Ирландия0011
55Кувейт0011
55Кот-д'Ивуар0011
55Куба0011

 

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