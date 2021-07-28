Немецкая всадница фон Бредов-Верндль стала олимпийской чемпионкой в выездке

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Немецкая всадница Джессика фон Бредов-Верндль на лошади TSF Dalera (Ти-эс-эф Далера) стала победительницей Олимпийских игр в Токио в выездке.
Второй стала ее соотечественница Изабель Верт на лошади Bella Rose 2 (Белла Роуз 2), третьей - британка Шарлотт Дюжарден на коне Gio (Джио).
Ранее Джессика фон Бредов-Верндль одержала победу в составе сборной Германии в командной выездке.
Конный спорт впервые был представлен на Олимпийских играх в 1900 году и неизменно входит в программу Игр с 1912 года.
В общем медальном зачете сборная Германии поднялась на восьмое место. В активе команды теперь три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (12-4-5), вторыми идут китайцы (11-5-9), на третьей строчке располагаются американцы (10-11-9). Российские спортсмены занимают четвертое место (7-8-5).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|12
|4
|5
|21
|2
|Китай
|11
|5
|8
|24
|3
|США
|10
|11
|9
|30
|4
|Россия
|7
|8
|5
|20
|5
|Австралия
|6
|1
|9
|16
|6
|Великобритания
|5
|6
|5
|16
|7
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Германия
|3
|2
|5
|10
|9
|Франция
|3
|2
|3
|8
|10
|Нидерланды
|2
|6
|3
|11
|11
|Канада
|2
|3
|4
|9
|12
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|13
|Словения
|2
|1
|1
|4
|14
|Косово
|2
|0
|0
|2
|15
|Италия
|1
|6
|8
|15
|16
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|17
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|18
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|19
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|19
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|21
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|21
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|23
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|23
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|25
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|25
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|25
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|28
|Иран
|1
|0
|0
|1
|28
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|28
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|28
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|28
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|28
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|28
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|35
|Испания
|0
|2
|1
|3
|35
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|37
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|38
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|39
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|39
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|39
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|42
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|42
|Индия
|0
|1
|0
|1
|42
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|42
|Дания
|0
|1
|0
|1
|42
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|42
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|42
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|42
|Польша
|0
|1
|0
|1
|50
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|50
|Украина
|0
|0
|3
|3
|52
|Турция
|0
|0
|2
|2
|52
|Египет
|0
|0
|2
|2
|52
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|55
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|55
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|55
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|55
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|55
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|55
|Куба
|0
|0
|1
|1