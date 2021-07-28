Немецкая всадница фон Бредов-Верндль стала олимпийской чемпионкой в выездке

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Немецкая всадница Джессика фон Бредов-Верндль на лошади TSF Dalera (Ти-эс-эф Далера) стала победительницей Олимпийских игр в Токио в выездке.

Второй стала ее соотечественница Изабель Верт на лошади Bella Rose 2 (Белла Роуз 2), третьей - британка Шарлотт Дюжарден на коне Gio (Джио).

Ранее Джессика фон Бредов-Верндль одержала победу в составе сборной Германии в командной выездке.

Конный спорт впервые был представлен на Олимпийских играх в 1900 году и неизменно входит в программу Игр с 1912 года.

В общем медальном зачете сборная Германии поднялась на восьмое место. В активе команды теперь три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (12-4-5), вторыми идут китайцы (11-5-9), на третьей строчке располагаются американцы (10-11-9). Российские спортсмены занимают четвертое место (7-8-5).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.