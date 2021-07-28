Российский гимнаст Нагорный стал бронзовым призером в личном многоборье на Олимпиаде

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный занял третье место в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Россиянин в сумме за шесть видов набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян занял шестое место, набрав 86,248 балла.

Нагорный завоевал вторую награду на Играх в Токио, в понедельник он в составе российской команды стал победителем в командном многоборье. Также в активе россиянина серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде 2016 года. Во вторник золотую медаль также завоевала женская сборная России по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Нагорному 24 года, он является трехкратным чемпионом мира, в его активе также серебряная и бронзовая медали мировых первенств. Нагорный стал первым с 2000 года россиянином, который завоевал медаль Олимпийских игр в личном многоборье. На Играх 2000 года победу одержал Алексей Немов.

В четверг финал в личном многоборье пройдет у женщин, за победу поборются Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. 1 августа начнутся финалы в отдельных упражнениях.

Российская команда занимает четвертое место в общем зачете, завоевав семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей. Лидируют японцы (13-4-5), вторыми идут китайцы (12-6-9), третьими - американцы (11-11-9). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.