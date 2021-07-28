Гимнаст Далалоян заявил, что мог пропустить личное многоборье из-за проблем со здоровьем

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский гимнаст Артур Далалоян, завершивший в среду свое выступление на Олимпийских играх в Токио, заняв шестое место в личном многоборье, мог не выйти в среду на старт из-за возникших проблем со здоровьем. Об этом Далалоян сообщил журналистам.

Накануне вылета на чемпионат Европы в апреле Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы. Спустя три месяца после тяжелой травмы он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным в понедельник выиграл золото командного турнира, а в среду стал шестым в финале личного многоборья.

"Конечно, я рад. Я шестой, и это неплохой результат. Сегодня я по своему самочувствию на тренировке утром не думал, что выйду на арену", - заметил Далалоян.

"Что касается вольных и прыжка, то когда ты тренируешь четыре снаряда, а потом на Олимпиаде появляются шесть... Я испытал большую психологическую нагрузку и предполагал, что сегодня буду слегка подавлен, да и физически будет сложнее. Но я, к удивлению, сделал многоборье без ошибок", - добавил спортсмен.

Перед вылетом в Токио тренеры предполагали, что Далалоян выступит только в упражнениях на кольцах, коне, перекладине и брусьях. Однако, приехав в Японию, спортсмен принял решение выступать на всех снарядах.