Россиянин Мамин подписал контракт с клубом НХЛ "Флорида"

ТАСС, 28 июля. Российский нападающий Максим Мамин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.

Мамин с 2018 года выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, также он играл за столичный клуб с 2014 по 2017 год, всего в КХЛ он провел 338 матчей, в которых набрал 133 очка (59 шайб + 74 результативные передачи).

В 2017 году Мамин играл за "Флориду", проведя за клуб 33 игры и набрав 4 очка (3+1). В 2016 году "Флорида" на драфте выбрала Мамина под 175-м номером.