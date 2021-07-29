Крупную горнолыжную базу на Камчатке оснастят новым оборудованием

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Крупную горнолыжную базу "Эдельвейс" на Камчатке в 2021 году модернизируют в рамках нацпроекта "Демография". На склонах появятся система искусственного оснежения, сети безопасности, а для посетителей закупят новый горнолыжный инвентарь, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году в рамках реализации нацпроекта было приобретено более двух км сетей безопасности. Они будут установлены преимущественно на "Эдельвейсе", а также на склонах Красной сопки и горнолыжной базе микрорайона Кирпичики (в Петропавловске-Камчатском - прим. ТАСС). В рамках выделенного финансирования на 2021 год, помимо сетей безопасности, приобретен дорогостоящий горнолыжный инвентарь. Кроме того, в этом году на "Эдельвейсе" будет установлена система искусственного оснежения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что система искусственного оснежения охватит все пять склонов, в том числе детские, учебно-тренировочные и любительские. Кроме этого, в 2021 году на "Эдельвейсе" установят новый подъемник.

Горнолыжная база "Эдельвейс" расположилась на северо-западном склоне сопки Петровская в черте Петропавловска-Камчатского. Верхняя точка - 380 м, нижняя - 40 м над уровнем моря. База имеет семь склонов: тренировочный, для начинающих, спортивные. В спортшколе, работающей на базе, обучаются около 800 детей.

Нацпроект "Демография" создан по инициативе президента России Владимира Путина. Он включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".