Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Гецлаф подписал новый контракт с "Анахаймом"

Гецлаф был задрафтован "Анахаймом" в 2003 году под 19-м номером. В 2007 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли, трижды участвовал в Матче звезд НХЛ (2008, 2009, 2015) и является капитаном "Анахайма" с сезона-2010/11. В составе сборной Канады на счету Гецлафа две золотые медали на Олимпиадах (2010, 2014) и победа в Кубке мира (2016).

Гецлаф является лидером "Анахайма" по количеству сыгранных матчей за клуб (1 101) и числу голевых передач (703). Нападающий занимает второе место по набранным очкам (982) и четвертое - по голам (279). Также Гецлаф - рекордсмен клуба по количеству заброшенных шайб (37), голевых передач (83) и набранных очков (120) в играх плей-офф.