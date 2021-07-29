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НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Гецлаф подписал новый контракт с "Анахаймом"

Соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано на один сезон
Райан Гецлаф AP Photo/Joe Puetz
Описание
Райан Гецлаф
© AP Photo/Joe Puetz

ТАСС, 29 июля. Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Райан Гецлаф подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Гецлаф был задрафтован "Анахаймом" в 2003 году под 19-м номером. В 2007 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли, трижды участвовал в Матче звезд НХЛ (2008, 2009, 2015) и является капитаном "Анахайма" с сезона-2010/11. В составе сборной Канады на счету Гецлафа две золотые медали на Олимпиадах (2010, 2014) и победа в Кубке мира (2016).

Гецлаф является лидером "Анахайма" по количеству сыгранных матчей за клуб (1 101) и числу голевых передач (703). Нападающий занимает второе место по набранным очкам (982) и четвертое - по голам (279). Также Гецлаф - рекордсмен клуба по количеству заброшенных шайб (37), голевых передач (83) и набранных очков (120) в играх плей-офф.

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