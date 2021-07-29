Хорваты стали олимпийскими чемпионами по академической гребле в мужских двойках

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Хорваты Мартин и Вален Синковичи завоевали золотые медали Олимпийских игр по академической гребле в мужских двойках распашных без рулевого.
Победители преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 15,29 секунды. Второе место заняли румыны Мариус Козьмик и Чиприан Тудоса (+1,29), третьими стали датчане Фредерик Виставель и Йоахим Саттон (+4,59).
В медальном зачете Олимпийских игр в Токио первое место занимает команда Японии (13 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых наград). вторыми идут китайцы (12-6-9), на третьей строчке располагаются американцы (11-11-9). Команда России занимает четвертое место (7-11-6).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|13
|4
|5
|22
|2
|Китай
|12
|6
|9
|27
|3
|США
|11
|11
|9
|31
|4
|Россия
|7
|11
|6
|24
|5
|Австралия
|6
|1
|9
|16
|6
|Великобритания
|5
|6
|5
|16
|7
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Германия
|3
|2
|5
|10
|9
|Франция
|3
|2
|3
|8
|10
|Нидерланды
|2
|6
|3
|11
|11
|Канада
|2
|3
|5
|10
|12
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|13
|Словения
|2
|1
|1
|4
|14
|Хорватия
|2
|0
|1
|3
|15
|Косово
|2
|0
|0
|2
|16
|Италия
|1
|6
|8
|15
|17
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|18
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|19
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|20
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|21
|Новая Зеландия
|1
|2
|1
|5
|22
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|23
|Сербия
|1
|1
|2
|3
|24
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|25
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|25
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|27
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|27
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|29
|Иран
|1
|0
|0
|1
|29
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|29
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|29
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|29
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|29
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|29
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|29
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|37
|Испания
|0
|2
|1
|3
|38
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|39
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|39
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|41
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|41
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|41
|Дания
|0
|1
|1
|2
|44
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|44
|Индия
|0
|1
|0
|1
|44
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|44
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|44
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|44
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|44
|Польша
|0
|1
|0
|1
|44
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|52
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|52
|Украина
|0
|0
|3
|3
|54
|Турция
|0
|0
|2
|2
|54
|Египет
|0
|0
|2
|2
|54
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|57
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|57
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|57
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|57
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|57
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|57
|Куба
|0
|0
|1
|1