Хорваты стали олимпийскими чемпионами по академической гребле в мужских двойках

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Хорваты Мартин и Вален Синковичи завоевали золотые медали Олимпийских игр по академической гребле в мужских двойках распашных без рулевого.

Победители преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 15,29 секунды. Второе место заняли румыны Мариус Козьмик и Чиприан Тудоса (+1,29), третьими стали датчане Фредерик Виставель и Йоахим Саттон (+4,59).

В медальном зачете Олимпийских игр в Токио первое место занимает команда Японии (13 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых наград). вторыми идут китайцы (12-6-9), на третьей строчке располагаются американцы (11-11-9). Команда России занимает четвертое место (7-11-6).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.