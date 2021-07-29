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XXXII летние Олимпийские игры

Хорваты стали олимпийскими чемпионами по академической гребле в мужских двойках

Второе место заняла команда Румынии, третье - Дании

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Хорваты Мартин и Вален Синковичи завоевали золотые медали Олимпийских игр по академической гребле в мужских двойках распашных без рулевого.

Победители преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 15,29 секунды. Второе место заняли румыны Мариус Козьмик и Чиприан Тудоса (+1,29), третьими стали датчане Фредерик Виставель и Йоахим Саттон (+4,59).

В медальном зачете Олимпийских игр в Токио первое место занимает команда Японии (13 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых наград). вторыми идут китайцы (12-6-9), на третьей строчке располагаются американцы (11-11-9). Команда России занимает четвертое место (7-11-6).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония134522
2Китай126927
3США1111931
4Россия711624
5Австралия61916
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия32510
9Франция3238
10Нидерланды26311
11Канада23510
12Венгрия2125
13Словения2114
14Хорватия2013
15Косово2002
16Италия16815
17Швейцария1326
18Румыния1304
19Тайвань1236
20Бразилия1225
21Новая Зеландия1215
22Грузия1203
23Сербия1123
24Австрия1113
25Тунис1102
25Гонконг1102
27Эстония1012
27Узбекистан1012
29Иран1001
29Таиланд1001
29Эквадор1001
29Филиппины1001
29Норвегия1001
29Бермудские острова1001
29Фиджи1001
29Латвия1001
37Испания0213
38ЮАР0202
39Монголия0123
39Индонезия0123
41Бельгия0112
41Чехия0112
41Дания0112
44Болгария0101
44Индия0101
44Колумбия0101
44Туркмения0101
44Иордания0101
44Северная Македония0101
44Польша0101
44Венесуэла0101
52Казахстан0033
52Украина0033
54Турция0022
54Египет0022
54Мексика0022
57Аргентина0011
57Израиль0011
57Ирландия0011
57Кувейт0011
57Кот-д'Ивуар0011
57Куба0011

 

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