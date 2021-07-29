Ирландцы стали победителями Олимпиады по академической гребле в легковесных парных двойках

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Ирландцы Финтан Маккарти и Пол О'Донован завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио по академической гребле в легковесных парных двойках.

Второе место заняла команда Германии, третьими стали итальянцы. В полуфинальном заплыве в среду Маккарти и О'Донован установили мировой рекорд (6.05,33).

Маккарти 24 года, О'Доновану - 26 лет. Они являются чемпионами мира 2019 года в легковесных двойках. В активе О'Донована также серебро Олимпийских игр 2016 года и еще три золотые медали чемпионатов мира.

Гребцы принесли команде Ирландии первую золотую медаль на Играх в Токио.

В медальном зачете лидирует команда Японии (13-4-5), вторыми идут китайцы (12-6-9), третьими - американцы (11-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.