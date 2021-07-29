Ирландцы стали победителями Олимпиады по академической гребле в легковесных парных двойках

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Ирландцы Финтан Маккарти и Пол О'Донован завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио по академической гребле в легковесных парных двойках.
Второе место заняла команда Германии, третьими стали итальянцы. В полуфинальном заплыве в среду Маккарти и О'Донован установили мировой рекорд (6.05,33).
Маккарти 24 года, О'Доновану - 26 лет. Они являются чемпионами мира 2019 года в легковесных двойках. В активе О'Донована также серебро Олимпийских игр 2016 года и еще три золотые медали чемпионатов мира.
Гребцы принесли команде Ирландии первую золотую медаль на Играх в Токио.
В медальном зачете лидирует команда Японии (13-4-5), вторыми идут китайцы (12-6-9), третьими - американцы (11-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|13
|4
|5
|22
|2
|Китай
|12
|6
|9
|27
|3
|США
|11
|11
|9
|31
|4
|Россия
|7
|11
|6
|24
|5
|Австралия
|6
|1
|9
|16
|6
|Великобритания
|5
|6
|5
|16
|7
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Германия
|3
|3
|5
|11
|9
|Франция
|3
|2
|3
|8
|10
|Нидерланды
|2
|6
|3
|11
|11
|Канада
|2
|3
|5
|10
|12
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|13
|Словения
|2
|1
|1
|4
|14
|Хорватия
|2
|0
|1
|3
|15
|Косово
|2
|0
|0
|2
|16
|Италия
|1
|6
|9
|16
|17
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|18
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|19
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|20
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|21
|Новая Зеландия
|1
|2
|1
|5
|22
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|23
|Сербия
|1
|1
|2
|3
|24
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|25
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|25
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|27
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|27
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|27
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|30
|Иран
|1
|0
|0
|1
|30
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|30
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|30
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|30
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|30
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|30
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|30
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|38
|Испания
|0
|2
|1
|3
|39
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|40
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|40
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|42
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|42
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|42
|Дания
|0
|1
|1
|2
|45
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|45
|Индия
|0
|1
|0
|1
|45
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|45
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|45
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|45
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|45
|Польша
|0
|1
|0
|1
|45
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|53
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|53
|Украина
|0
|0
|3
|3
|55
|Турция
|0
|0
|2
|2
|55
|Египет
|0
|0
|2
|2
|55
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|58
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|58
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|58
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|58
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|58
|Куба
|0
|0
|1
|1