{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Команда Италии завоевала золото Олимпийских игр по академической гребле

Второе место заняла команда Франции, третьими стали спортсменки из Нидерландов
Валентина Родини и Федерика Чезарини EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Валентина Родини и Федерика Чезарини
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Итальянки Валентина Родини и Федерика Чезарини завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио по академической гребле в легковесных парных двойках.

Второе место заняла команда Франции (+0,14), третьими стали спортсменки из Нидерландов (+0,49). В полуфинальном заплыве в среду итальянки установили мировой рекорд (6.41,36). Российские спортсменки Анастасия Лебедева и Мария Боталова не попали в финал и финишировали третьими в утешительном заплыве, уступив швейцаркам и ирландкам.

Чезарини 24 года, она является двукратной чемпионкой мира, а также серебряным и двукратным бронзовым призером первенства Европы. В активе 26-летней Родини бронзовая медаль Универсиады 2015 года.

В медальном зачете лидирует команда Японии (13-4-5), вторыми идут китайцы (12-6-9), третьими - американцы (11-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония134522
2Китай126927
3США1111931
4Россия711624
5Австралия61916
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия33511
9Франция3339
10Италия26917
11Нидерланды26412
12Канада23510
13Венгрия2125
14Словения2114
15Хорватия2013
16Косово2002
17Швейцария1326
18Румыния1304
19Тайвань1236
20Бразилия1225
21Новая Зеландия1215
22Грузия1203
23Сербия1123
24Австрия1113
25Тунис1102
25Гонконг1102
27Эстония1012
27Узбекистан1012
27Ирландия1012
30Иран1001
30Таиланд1001
30Эквадор1001
30Филиппины1001
30Норвегия1001
30Бермудские острова1001
30Фиджи1001
30Латвия1001
38Испания0213
39ЮАР0202
40Монголия0123
40Индонезия0123
42Бельгия0112
42Чехия0112
42Дания0112
45Болгария0101
45Индия0101
45Колумбия0101
45Туркмения0101
45Иордания0101
45Северная Македония0101
45Польша0101
45Венесуэла0101
53Казахстан0033
53Украина0033
55Турция0022
55Египет0022
55Мексика0022
58Аргентина0011
58Израиль0011
58Кувейт0011
58Кот-д'Ивуар0011
58Куба0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Пловец Рылов вышел в финальный заплыв Олимпиады на дистанции 200 метров на спине
Другой россиянин Григорий Тарасевич занял во втором полуфинале пятое место и не пробился в финал
Читать полностью