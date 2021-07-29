Команда Италии завоевала золото Олимпийских игр по академической гребле

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Итальянки Валентина Родини и Федерика Чезарини завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио по академической гребле в легковесных парных двойках.

Второе место заняла команда Франции (+0,14), третьими стали спортсменки из Нидерландов (+0,49). В полуфинальном заплыве в среду итальянки установили мировой рекорд (6.41,36). Российские спортсменки Анастасия Лебедева и Мария Боталова не попали в финал и финишировали третьими в утешительном заплыве, уступив швейцаркам и ирландкам.

Чезарини 24 года, она является двукратной чемпионкой мира, а также серебряным и двукратным бронзовым призером первенства Европы. В активе 26-летней Родини бронзовая медаль Универсиады 2015 года.

В медальном зачете лидирует команда Японии (13-4-5), вторыми идут китайцы (12-6-9), третьими - американцы (11-11-9). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.