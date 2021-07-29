Россиянин Чупков занял четвертое место на Олимпиаде в плавании на 200 метров брассом

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянин Антон Чупков занял четвертое место в финальном заплыве Олимпийских игр в Токио в плавании на 200 метров брассом.

Победителем с олимпийским рекордом стал австралиец Изаак Кук, показавший результат 2 минуты 6,38 секунды. Второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга (+0,63), третьим финишировал финн Матти Матссон (+0,75).

Чупкову 24 года, на этой дистанции ему принадлежит мировой рекорд (2 минуты 6,12 секунды). Он является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2016 года в данной дисциплине.

Кук завоевал седьмую золотую медаль для австралийской команды на Олимпиаде в Токио. Австралийцы занимают пятое место в медальном зачете (7 золотых, 1 серебряная, 9 бронзовых медалей). Первыми идут японцы (13-4-5), вторыми - американцы (12-11-9), третьими - китайцы (12-6-9). Команда России занимает четвертое место (7-11-8).

Соревнования в плавании на Олимпиаде завершатся 2 августа.