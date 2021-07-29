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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Чупков занял четвертое место на Олимпиаде в плавании на 200 метров брассом

Победителем стал австралиец Изаак Кук
Антон Чупков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Антон Чупков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянин Антон Чупков занял четвертое место в финальном заплыве Олимпийских игр в Токио в плавании на 200 метров брассом.

Победителем с олимпийским рекордом стал австралиец Изаак Кук, показавший результат 2 минуты 6,38 секунды. Второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга (+0,63), третьим финишировал финн Матти Матссон (+0,75).
Чупкову 24 года, на этой дистанции ему принадлежит мировой рекорд (2 минуты 6,12 секунды). Он является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2016 года в данной дисциплине.

Кук завоевал седьмую золотую медаль для австралийской команды на Олимпиаде в Токио. Австралийцы занимают пятое место в медальном зачете (7 золотых, 1 серебряная, 9 бронзовых медалей). Первыми идут японцы (13-4-5), вторыми - американцы (12-11-9), третьими - китайцы (12-6-9). Команда России занимает четвертое место (7-11-8).

Соревнования в плавании на Олимпиаде завершатся 2 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония134522
2США1211932
3Китай126927
4Россия711624
5Австралия71917
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия33511
9Франция3339
10Италия27918
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Венгрия2125
14Словения2114
15Хорватия2013
16Косово2002
17Швейцария1326
18Румыния1304
19Тайвань1236
20Бразилия1225
21Новая Зеландия1215
22Грузия1203
23Сербия1124
24Австрия1113
25Тунис1102
25Гонконг1102
27Эстония1012
27Узбекистан1012
27Ирландия1012
30Иран1001
30Таиланд1001
30Эквадор1001
30Филиппины1001
30Норвегия1001
30Бермудские острова1001
30Фиджи1001
30Латвия1001
38Испания0213
39ЮАР0202
40Монголия0123
40Индонезия0123
42Бельгия0112
42Чехия0112
42Дания0112
45Болгария0101
45Индия0101
45Колумбия0101
45Туркмения0101
45Иордания0101
45Северная Македония0101
45Польша0101
45Венесуэла0101
53Украина0044
54Казахстан0033
55Турция0022
55Египет0022
55Мексика0022
58Аргентина0011
58Израиль0011
58Кувейт0011
58Кот-д'Ивуар0011
58Куба0011
58Финляндия0011

 

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