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XXXII летние Олимпийские игры

Российский дзюдоист Ильясов проиграл в четвертьфинале олимпийского турнира

В схватке 1/4 финала спортсмен уступил представителю Португалии Жорже Фонсеке
Нияз Ильясов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Нияз Ильясов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов уступил представителю Португалии Жорже Фонсеке, занимающему второе место в мировом рейтинге, в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 100 кг.

В полуфинале португалец встретится с представителем Южной Кореи Чо Гу Хамом. Ильясов получит возможность сразиться в поединке за право принять участие в схватке за бронзовую медаль с немцем Карлом-Рихардом Фраем.

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира. Россиянин является двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020).

Фонсеке 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2019, 2021).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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