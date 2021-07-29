Международная федерация планирует провести турнир по баскетболу 3х3 у Кремля

ТОКИО, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола готова проводить турниры 3х3 в исторических местах, в том числе у стен Кремля в Москве. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь организации Андреас Загликис.

Баскетбол 3х3 дебютировал в олимпийской программе на Играх в Токио. Мужская и женская сборные России завоевали серебряные медали.

"Прелесть баскетбола 3х3 еще в том, что площадка довольно миниатюрная и можно разместить ее почти в любом месте, в центре любого города, с использованием минимальной инфраструктуры и без возведения огромных конструкций, - сказал Загликис. - Поэтому мы готовы проводить наши соревнования во всех легендарных исторических местах".

"Честно скажу, о конкретном разговоре речи не шло, но мы хотим проводить наши турниры во всемирно известных местах. Список их не такой большой, и Кремль - одна из площадок, где мы хотели бы провести турнир", - добавил он.

В ходе Олимпиады баскетбольные матчи 3х3 посещали президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и первая леди США Джилл Байден.