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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянка Миназова не смогла выйти в финал Олимпиады в гребном слаломе на каноэ-одиночке

Спортсменка в полуфинале заняла 14-е место

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Алсу Миназова не смогла выйти в финал Олимпийских игр в соревнованиях по гребному слалому на каноэ-одиночке.

Миназова в полуфинале заняла 14-е место. В финал проходят 10 лучших спортсменок по итогам полуфинала.

Ранее Миназова стала 17-й в полуфинале соревнований по гребному слалому на байдарке-одиночке и также не смогла пробиться в финал.

Миназовой 23 года, она является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в командном первенстве.

Финал олимпийского турнира в гребном слаломе на каноэ-одиночке среди женщин пройдет позднее в четверг.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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