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XXXII летние Олимпийские игры

Стрелок Перилли завоевала первую олимпийскую медаль в истории Сан-Марино

Спортсменка выиграла бронзу, золото и серебро получили представительницы Словакии и США соответственно

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Алессандра Перилли заняла третье место на олимпийском турнире по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" и завоевала первую олимпийскую медаль в истории Сан-Марино.

Сан-Марино стало самой малонаселенной страной, представитель которой смог выиграть медаль на летних Олимпийских играх.

Золото выиграла представительница Словакии Зузана Штефечекова, установившая олимпийский рекорд (43 очка). Серебро у американки Кейл Браунинг (42). Перилли набрала 29 очков.

Действующие чемпионки Европы россиянки Дарья Семьянова и Екатерина Субботина не смогли выйти в финал.

В медальном зачете лидирует команда Китая (14 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей), вторыми идут американцы (13-14-10), третьими - японцы (13-4-5). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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