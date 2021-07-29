Чешские стрелки выиграли золото и серебро в трапе на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Представитель Чехии Иржи Липтак выиграл золотую медаль олимпийского турнира по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Играх в Токио и установил олимпийский рекорд (43 очка).
Серебряную медаль завоевал другой чешский стрелок Давид Костелецкий, который тоже набрал 43 очка. Победитель определился в перестрелке: Липтак набрал семь очков, Костелецкий - шесть. Бронзовая медаль у представителя Великобритании Мэттью Коуарда-Холли (33).
Олимпийский чемпион 2004 года россиянин Алексей Алипов не сумел выйти в финал.
В медальном зачете лидирует команда Китая (14 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей), вторыми идут американцы (13-14-10), третьими - японцы (13-4-5). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|14
|6
|9
|29
|2
|США
|13
|14
|10
|37
|3
|Япония
|13
|4
|5
|22
|5
|Австралия
|8
|2
|10
|20
|4
|Россия
|7
|11
|7
|25
|6
|Великобритания
|5
|7
|6
|18
|7
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Германия
|3
|3
|6
|12
|9
|Франция
|3
|3
|3
|9
|10
|Италия
|2
|7
|9
|18
|11
|Нидерланды
|2
|7
|4
|13
|12
|Канада
|2
|3
|5
|10
|13
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|14
|Словения
|2
|1
|1
|4
|15
|Хорватия
|2
|0
|1
|3
|16
|Косово
|2
|0
|0
|2
|17
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|18
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|19
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|20
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|21
|Новая Зеландия
|1
|2
|1
|4
|21
|Чехия
|1
|2
|1
|5
|23
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|24
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|25
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|26
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|26
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|28
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|28
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|28
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|31
|Иран
|1
|0
|0
|1
|31
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|31
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|31
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|31
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|31
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|31
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|31
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|31
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|40
|Испания
|0
|2
|1
|3
|41
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|42
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|42
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|44
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|44
|Дания
|0
|1
|1
|2
|46
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|46
|Индия
|0
|1
|0
|1
|46
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|46
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|46
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|46
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|46
|Польша
|0
|1
|0
|1
|46
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|54
|Украина
|0
|0
|4
|4
|55
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|56
|Турция
|0
|0
|2
|2
|56
|Египет
|0
|0
|2
|2
|56
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|59
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|59
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|59
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|59
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|59
|Куба
|0
|0
|1
|1
|59
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|59
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1