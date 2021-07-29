{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Чешские стрелки выиграли золото и серебро в трапе на Олимпиаде в Токио

Бронзовую медаль получил спортсмен из Британии

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Представитель Чехии Иржи Липтак выиграл золотую медаль олимпийского турнира по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Играх в Токио и установил олимпийский рекорд (43 очка).

Серебряную медаль завоевал другой чешский стрелок Давид Костелецкий, который тоже набрал 43 очка. Победитель определился в перестрелке: Липтак набрал семь очков, Костелецкий - шесть. Бронзовая медаль у представителя Великобритании Мэттью Коуарда-Холли (33).

Олимпийский чемпион 2004 года россиянин Алексей Алипов не сумел выйти в финал.

В медальном зачете лидирует команда Китая (14 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей), вторыми идут американцы (13-14-10), третьими - японцы (13-4-5). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай146929
2США13141037
3Япония134522
5Австралия821020
4Россия711725
6Великобритания57618
7Южная Корея42511
8Германия33612
9Франция3339
10Италия27918
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Венгрия2125
14Словения2114
15Хорватия2013
16Косово2002
17Швейцария1326
18Румыния1304
19Тайвань1236
20Бразилия1225
21Новая Зеландия1214
21Чехия1215
23Грузия1203
24Сербия1124
25Австрия1113
26Тунис1102
26Гонконг1102
28Эстония1012
28Узбекистан1012
28Ирландия1012
31Иран1001
31Таиланд1001
31Эквадор1001
31Филиппины1001
31Норвегия1001
31Бермудские острова1001
31Словакия1001
31Фиджи1001
31Латвия1001
40Испания0213
41ЮАР0202
42Монголия0123
42Индонезия0123
44Бельгия0112
44Дания0112
46Болгария0101
46Индия0101
46Колумбия0101
46Туркмения0101
46Иордания0101
46Северная Македония0101
46Польша0101
46Венесуэла0101
54Украина0044
55Казахстан0033
56Турция0022
56Египет0022
56Мексика0022
59Аргентина0011
59Израиль0011
59Кувейт0011
59Кот-д'Ивуар0011
59Куба0011
59Финляндия0011
59Сан-Марино0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Таблица медалей Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов наград
Таблица медалей Олимпиады в Токио
Читать полностью