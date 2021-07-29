Чешские стрелки выиграли золото и серебро в трапе на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Представитель Чехии Иржи Липтак выиграл золотую медаль олимпийского турнира по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Играх в Токио и установил олимпийский рекорд (43 очка).

Серебряную медаль завоевал другой чешский стрелок Давид Костелецкий, который тоже набрал 43 очка. Победитель определился в перестрелке: Липтак набрал семь очков, Костелецкий - шесть. Бронзовая медаль у представителя Великобритании Мэттью Коуарда-Холли (33).

Олимпийский чемпион 2004 года россиянин Алексей Алипов не сумел выйти в финал.

В медальном зачете лидирует команда Китая (14 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей), вторыми идут американцы (13-14-10), третьими - японцы (13-4-5). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.

Олимпиада завершится 8 августа.