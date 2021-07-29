Российская лучница Гомбоева проиграла в первом круге олимпийского турнира

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Гомбоева проиграла нидерландке Габриэле Схлуссер в первом круге олимпийского турнира по стрельбе из лука.

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу Схлуссер. В следующем круге она встретится с представительницей Франции Лизой Барбелин.

Ранее Гомбоева в составе женской сборной России завоевала серебряную медаль Игр в Токио в командном турнире.

Гомбоевой 23 года, она является действующей чемпионкой Европы в командном первенстве.

Олимпиада завершится 8 августа.