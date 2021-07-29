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XXXII летние Олимпийские игры

Кудерметова считает правильной реакцию Медведева на критику журналистом формы россиян

Ранее российский теннисист попросил МОК отстранить чилийского репортера от работы
Вероника Кудерметова EPA-EFE/NEIL HALL
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Вероника Кудерметова
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТОКИО, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Даниил Медведев правильно отреагировал на вопрос чилийского журналиста Себастьяна Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Такое мнение журналистам высказала Вероника Кудерметова.

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить от освещения Олимпиады Намиаса. Журналист позднее заявил ТАСС, что теннисист неправильно его понял.

"Даня правильно отреагировал на вопрос того журналиста вчера. Тем более, как он потом рассказал, он был задан с наездом. Так что реакция была правильной", - сказал Кудерметова.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

В четверг Кудерметова в паре с Еленой Весниной не сумела выйти в финал олимпийского турнира в парном разряде. Они уступили представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой со счетом 3:6, 6:3, 6:10.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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