Россиянин Хачанов вышел в полуфинал олимпийского турнира по теннису

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде.

Хачанов, посеянный на турнире под 12-м номером, победил со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Умбер имел 15-й номер посева. В полуфинале 25-летний российский теннисист может встретиться с соотечественником Даниилом Медведевым (второй номер посева), который в другом четвертьфинале сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6).

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Умберу 23 года, он занимает 28-е место в мировом рейтинге АТР. На его счету три титула под эгидой организации. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019).

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.