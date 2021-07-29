{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Теннисистки Кудерметова и Веснина надеются уехать с Олимпиады с бронзовыми медалями

Тем не менее спортсменки заявили, что раздражены проигрышем в полуфинале турнира в парном разряде

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина расстроены поражением в полуфинале Олимпиады, но надеются завоевать бронзовые медали в парном разряде. Об этом они заявили журналистам.

Веснина и Кудерметова проиграли представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинальном матче олимпийского турнира в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешских теннисисток, посеянных на турнире под первым номером.

"Было тяжело что-то противопоставить соперницам, но немножко не сложилось на тай-брейке, - сказала Веснина. - Теперь надо восстановиться, перекусить и готовиться к миксту".

Веснина в парном разряде на Играх в Рио-де-Жанейро завоевала золотую медаль в паре с Екатериной Макаровой.

"Я расстроилась. Выход в финал был близок, мы приехали в Токио за победой, и сейчас очень расстроены. Но будем бороться дальше, не получилось за золото - будем за бронзу", - отметила Кудерметова.

На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. Также в парном разряде на ее счету 18 титулов WTA. Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном, она выиграла два турнира под эгидой WTA.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Мировой футбол
Гол футболиста "Порту" Тареми признан лучшим в сезоне-2020/21 в турнирах под эгидой УЕФА
Иранский форвард забил ударом через себя в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси"
Читать полностью