Теннисистки Кудерметова и Веснина надеются уехать с Олимпиады с бронзовыми медалями

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина расстроены поражением в полуфинале Олимпиады, но надеются завоевать бронзовые медали в парном разряде. Об этом они заявили журналистам.

Веснина и Кудерметова проиграли представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинальном матче олимпийского турнира в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешских теннисисток, посеянных на турнире под первым номером.

"Было тяжело что-то противопоставить соперницам, но немножко не сложилось на тай-брейке, - сказала Веснина. - Теперь надо восстановиться, перекусить и готовиться к миксту".

Веснина в парном разряде на Играх в Рио-де-Жанейро завоевала золотую медаль в паре с Екатериной Макаровой.

"Я расстроилась. Выход в финал был близок, мы приехали в Токио за победой, и сейчас очень расстроены. Но будем бороться дальше, не получилось за золото - будем за бронзу", - отметила Кудерметова.

На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. Также в парном разряде на ее счету 18 титулов WTA. Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном, она выиграла два турнира под эгидой WTA.