Российский дзюдоист Ильясов поборется за бронзовую медаль Олимпиады

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил немца Карла-Рихарда Фрая и завоевал право сразиться за бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 100 кг.

Соперник Ильясова по поединку за бронзу станет известен позднее.

Ранее российская дзюдоистка Александра Бабинцева уступила бразильянке Майре Агияр в поединке за право сразиться за бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 78 кг.

Ильясову 25 лет, он является серебряным (2019) и бронзовым (2018) призером чемпионатов мира. Россиянин является двукратным победителем турниров Большого шлема (2018, 2020).

Поединок за бронзу пройдет позднее в четверг. Олимпиада завершится 8 августа.