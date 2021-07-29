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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер российских волейболистов на Олимпиаде исполнил свою детскую мечту

Туомас Саммельвуо рассказал, что в возрасте восьми лет заявил отцу о желании побывать на Олимпийских играх
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Тренер российской сборной по волейболу Туомас Саммельвуо на Олимпиаде в Токио исполнил свою детскую мечту. Об этом он рассказал ТАСС после третьего матча команды на групповом этапе олимпийского турнира.

В среду российские волейболисты впервые с олимпийского финала 2012 года сумели победить бразильцев на крупном турнире - 3-0.

"Когда мне было восемь лет, я вместе с отцом смотрел церемонию открытия Олимпиады в Лос-Анджелесе. И тогда я ему сказал, что моя мечта - побывать на Олимпиаде", - сказал Саммельвуо.

"Ожидания оправдываются, здесь ощущается олимпийская магия. При этом к Играм нужно быть готовым, здесь все иначе: другие расстояния, другое время тренировок и игр, приема пищи", - сказал финский специалист.

Российские волейболисты одержали победы во всех трех матчах на олимпийском турнире в Токио и гарантировали выход в плей-офф.

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