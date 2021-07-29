Гандболистки всех клубов Суперлиги поддержали российскую команду на Олимпиаде

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Гандболистки всех 12 клубов Суперлиги поддержали российскую команду перед важным матчем с венгерками на групповом этапе олимпийского турнира в Токио, записав видеообращение, адресованное команде. Об этом ТАСС сообщили в московском гандбольном клубе ЦСКА.

В акции приняли участие Юлия Маркова, Карина Сабирова, Галина Габисова, Елизавета Малашенко, Кристина Кожокарь, Анастасия Илларионова, Полина Каплина и многие другие игроки команд Суперлиги.

Российская национальная команда начала выступление на Олимпиаде с ничейного результата в матче с бразильянками и крупного поражения от шведок. Неудача в предстоящем матче может лишить россиянок шансов на выход в плей-офф турнира.

Встреча между командами России и Венгрии пройдет в четверг, начало - в 13:30 мск.

Женская сборная России по гандболу является действующим олимпийским чемпионом.