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XXXII летние Олимпийские игры

Гандболистки всех клубов Суперлиги поддержали российскую команду на Олимпиаде

Следующий матч олимпийского турнира сборная России проведет в четверг против венгерок

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Гандболистки всех 12 клубов Суперлиги поддержали российскую команду перед важным матчем с венгерками на групповом этапе олимпийского турнира в Токио, записав видеообращение, адресованное команде. Об этом ТАСС сообщили в московском гандбольном клубе ЦСКА.

В акции приняли участие Юлия Маркова, Карина Сабирова, Галина Габисова, Елизавета Малашенко, Кристина Кожокарь, Анастасия Илларионова, Полина Каплина и многие другие игроки команд Суперлиги.

Российская национальная команда начала выступление на Олимпиаде с ничейного результата в матче с бразильянками и крупного поражения от шведок. Неудача в предстоящем матче может лишить россиянок шансов на выход в плей-офф турнира.

Встреча между командами России и Венгрии пройдет в четверг, начало - в 13:30 мск.

Женская сборная России по гандболу является действующим олимпийским чемпионом.

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XXXII летние Олимпийские игры
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