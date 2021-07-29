Красильников и Стояновский проиграли в матче олимпийского турнира по пляжному волейболу

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили латвийцам Эдгару Тоцсу и Мартиньшу Плявиньшу во втором матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

Встреча завершилась со счетом 13:21, 21:19, 15:11 в пользу латвийцев. После двух матчей в группе В лидируют латвийцы (4 очка), вторыми идут россияне (3), третьими - чехи Давид Швейнер и Ондржей Перушич (3), замыкают таблицу мексиканцы Хосе Гастон Лейва и Хосе Луис Рубио Камарго (2). В заключительном матче в группе россияне 31 июля сыграют против Швейнера и Перушича.

19 июля тест на коронавирус Перушича дал положительный результат. 20 июля главный тренер команды Чехии по пляжному волейболу Симон Науш также заразился коронавирусом.

Две лучшие команды каждой из шести групп выходят в 1/8 финала. Также в плей-офф выйдут две лучшие пары, занявшие третьи места в группах. Еще четыре пары, которые финишируют на третьих строчках, сыграют в стыковых матчах, в которых определятся еще два участника 1/8 финала.

Финал пройдет 6 августа. Олимпиада завершится 8 августа.