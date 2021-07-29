{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Гол футболиста "Порту" Тареми признан лучшим в сезоне-2020/21 в турнирах под эгидой УЕФА

Иранский форвард забил ударом через себя в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси"

ТАСС, 20 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол нападающего португальского "Порту" Мехди Тареми в ворота английского "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов лучшим мячом прошедшего сезона в турнирах УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Иранец отличился ударом через себя из штрафной площади после подачи с правого фланга.

В ответном матче португальская команда одержала победу со счетом 1:0, но не сумела выйти в полуфинал, так как первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Челси". Лондонцы стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале английский "Манчестер Сити" (1:0).

Тареми 29 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 48 играх за "Порту" во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 18 голевых передач.

Теги
Мировой футбол
XXXII летние Олимпийские игры
Дзюдоистка Таймазова назвала предвзятым судейство в полуфинале Олимпиады против японки
По словам спортсменки, ее заранее предупреждали, что арбитры будут максимально способствовать победе японки
Читать полностью