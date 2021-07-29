Японская дзюдоистка Хамада завоевала золото Олимпиады в Токио в весе до 78 кг

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Японская дзюдоистка Сори Хамада победила француженку Мадлен Малонгу в финале олимпийского турнира в весовой категории до 78 кг.

Бронзовые медали выиграли немка Анна-Мария Вагнер и бразильянка Майра Агияр.

Россиянка Александра Бабинцева уступила Агияр в поединке за право сразиться за бронзовую медаль.

В медальном зачете лидирует команда Китая (14 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей), вторыми идут японцы (14-4-5), третьими - американцы (13-14-10). Сборная России располагается на пятой строчке, имея в активе семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград.

Олимпиада завершится 8 августа.